Gás de cozinha fica mais caro

Após a Petrobras anunciar um reajuste no preço da gás liquefeito de petróleo (GLP) para o botijão de até 13 kg em 4%, o preço do produto em Rio Branco pode chegar a R$ 83 nas distribuidoras.

O preço atual varia entre R$ 77 a R$80. Com o reajuste, a botija de gás de cozinha pode ficar até R$ 3 mais cara. Em algumas distribuidoras, o reajuste pode ocorrer apenas na próxima semana.

O agricultor Adenilson Vieira precisou comprar uma botija e não ficou nada feliz ao saber que preço vai subir.

“Acho que já é um absurdo. O preço que já está alto e a gente já não aguenta, imagina agora com esse aumento. Pesa bastante [no orçamento] e pesa no bolso por todos os cantos, porque não é só o gás que está aumentando”, lamenta.

No mercado Aziz Abucater, no Centro de Rio Branco, os pensionistas que precisam manter os fogões acesos chegam a comprar entre três a cinco botijas mensalmente, e todos estão lamentando o reajuste.

A cozinheira Graça Pinheiro é um dessas comerciantes e diz que, agora, para não perder clientes, vai ter que tirar do próprio lucro.

“Não sei nem como fazer porque se aumentar o preço do prato o consumidor vai embora e se diminuir, eles vão reclamar porque a comida diminuiu. Então, é difícil trabalhar assim. Vou ter que mexer no meu lucro”, lamenta.

Sebastiana Fernandes também é cozinheira e serve mais de 50 refeições por dia e chega a comprar cinco botijas por mês. Com o aumento do gás e também do preço de outros produtos ela acredita que vai precisar reajustar o prato feito.

“Se aumentar a comida a carne também dispara, tudo está caro. Acredito que vai sofrer um aumento [no prato feito]”, conclui.

