Gladson anuncia entrega do Colégio Militar de Senador Guiomard para o dia 18

Durante vistoria técnica a fase final de obras, o governador Gladson Cameli anunciou para o próximo dia 18 a entrega do Colégio Militar de Senador Guiomard. O prédio localizado as margens da rodovia estadual AC 40 estava em construção há dois anos e possui 11 salas de aula, biblioteca, sala de informática e ginásio poliesportivo.

A unidade de ensino médio tem capacidade para receber até 1 mil estudantes nos turnos da manhã e tarde. Por meio de parceria com a secretaria de Estado de Educação, Cultura e Esporte (SEE), a direção da escola será de responsabilidade do Exército Brasileiro.

Para o governador Gladson Cameli, a inauguração da escola é um marco para a educação de Senador Guiomard. O chefe do Executivo acredita que em pouco tempo o colégio militar do município será destaque pelo ensino de qualidade e disciplina.

“Por onde eu passo, os pais me perguntam quando implantaremos o colégio militar em seu município. Isso demonstra que este tipo de ensino já deu certo e chegou a vez dos nossos jovens de Senador Guiomard terem essa oportunidade e eu não tenho dúvida que esta escola não será exemplo somente para a cidade, mas para todo o nosso estado”, salientou o governador.

Esta será a terceira unidade nesta modalidade de ensino entregue na atual gestão. A escola estadual 15 de junho localizada no mesmo município também está em fase final de implantação do padrão cívico-militar para funcionar a partir do próximo ano letivo com o ensino fundamental II.

De acordo com Gladson, as cidades de Sena Madureira e Tarauacá são as próximas a receberem o modelo de ensino cívico-militar. “Prometemos para a população que iríamos implantar quatro colégio militares até o fim do nosso governo, mas já vamos entregar três em praticamente um ano. Isso demonstra que quando se tem vontade de trabalhar é possível fazer e tenham a certeza que vamos fazer o máximo de esforço possível para inaugurar mais escolas militares em todo o estado”, destacou.

A visita ao local ocorreu nesta segunda-feira, 2, e foi acompanhada pelo vice-governador Major Rocha; pelo secretário estadual de Educação, Mauro Sérgio Cruz; e pelo prefeito de Senador Guiomard, André Maia.

