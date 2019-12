Gladson Cameli anuncia pagamento de titulação para policiais militares, civis e bombeiros

Wesley Moraes-Agencia

O governador Gladson Cameli demonstrou mais uma vez seu empenho e total compromisso em valorizar os profissionais que compõem a Polícia Militar, Polícia Civil e Corpo de Bombeiros ao anunciar o pagamento do adicional de titulação que entrará em vigor a partir de maio do próximo ano.

Para os militares, a gratificação corrige um erro do passado, pois terá como base de cálculo o chamado ‘soldão’, contemplando integralmente o salário destes servidores. Segundo Cameli, a aprovação da nova previdência estadual e a renegociação de dívidas foram fundamentais para assegurar a conquista.

“Estou determinando a gratificação de titulação sobre os vencimentos base a partir de 1º de maio de 2020. Vocês têm acompanhado que a nossa situação financeira não está boa, mas este é um compromisso pessoal meu com todos os nossos policiais e bombeiros e nós vamos cumprir. Quero aqui dizer que isso só foi possível graças a aprovação da nova previdência que entrará em vigor a partir de janeiro e das renegociações das dívidas do Estado que nos renderam uma economia de R$ 80 milhões”, afirmou.

O anúncio feito nesta quarta-feira, 18, durante solenidade que homenageou militares da reserva no comando-geral do Corpo de Bombeiros, em Rio Branco, foi recebido com bastante entusiasmo e acompanhado de uma calorosa salva de palmas do numeroso público que acompanhava o evento.

Com uma mensagem de esperança por um futuro promissor, Gladson fez questão de reconhecer o esforço dos profissionais da Segurança Pública diante das dificuldades enfrentadas no dia a dia e renovou o pedido de apoio da categoria no enfrentamento a criminalidade em todo o estado.

“Eu sei que não tem sido fácil, mas, por favor, não desanimem. A nossa população conta e espera contar com todos vocês para protegê-la e garantir o direito de ir e vir. O cidadão de bem não aguenta mais esperar e quero aqui pedir a dedicação de vocês para que possamos transmitir essa sensação de segurança para a sociedade e no que depender de mim, vocês terão todo o meu apoio”, pontuou.

Bombeiros da reserva são homenageados

Na data em que se comemora o dia do reservista bombeiro militar, cerca de 100 ex-combatentes foram devidamente reconhecidos e homenageados pelo governo do Estado com a medalha sargento Antônio José França dos Santos. Na oportunidade, o governador Gladson Cameli recebeu a faixa do mérito Dom Pedro II, a mais alta honraria pelo Corpo de Bombeiros Militar do Estado do Acre (CBMAC).

Um dos homenageados foi o tenente-coronel da reserva Antônio Velasquez. O veterano foi incorporado em 1995 e aposentou-se em agosto deste ano quando exercia a função de subcomandante-geral da instituição. Durante quase 25 anos, o profissional o relatou dois momentos marcantes da carreira.

“Uma situação que me marcou bastante foi o resgate de vítimas de um naufrágio ocorrido no rio Purus entre Sena Madureira e Manoel Urbano. Na época, ficamos cerca de duas semanas atendendo esta ocorrência a procura dos corpos das pessoas que, infelizmente, vieram a óbito. Também teve o incêndio da antiga praça da Bandeira, aqui em Rio Branco, onde tive a missão de ajudar no combate as chamas”, lembrou.

Durante seu discurso, o comandante-geral do CBMAC lembrou das dificuldades do passado e dos avanços alcançados nos últimos 45 anos. O coronel Carlos Batista parabenizou a bravura dos veteranos que mesmo em meio as adversidades sempre doaram-se para prestar um serviço de excelência a população acreana.

“Esta, sem dúvida, é a mais importante solenidade realizada neste pátio de formaturas. Os senhores construíram o que nos somos hoje. Lembram dos serviços tirados nas escalas 24 por 24 horas? Lembram que nos períodos de inundações trabalhávamos todos os dias por várias semanas somente com horário de entrada? Os senhores sempre fizeram o impossível para atender bem a população”, destacou.

O vice-governador disse que os homenageados são a história viva do Corpo de Bombeiros e que a homenagem concedia é a prova do respeito da atual gestão com os órgãos integrantes da Segurança Pública. Major Rocha salientou também que muitos investimentos já foram feitos ao longo deste ano e muitos outros serão concretizados com o propósito de fortalecer ainda mais a instituição militar.

“Estou muito feliz em viver esse momento e o reconhecimento é um dos gestos mais nobres e aqui se faz justiça com aqueles que têm história dedicada a uma corporação que tem grandes serviços prestados ao nosso estado. Quero aqui agradecer o governador Gladson Cameli porque ele tem sido um grande parceiro das forças policiais. No início do ano, fizemos a maior entrega de Epi’s [equipamentos de proteção individual] da história do nosso Corpo de Bombeiros. Fizemos também a entrega de viaturas e estamos trabalhando muito para realizar um sonho antigo, que é de adquirir uma viatura de combate a incêndio em altura”, argumentou.

Fizeram-se presente ainda na solenidade a primeira-dama do Estado, Ana Paula Cameli; o secretário de Estado da Justiça e Segurança Pública, Paulo Cezar Rocha dos Santos; o comandante-geral da Polícia Militar, coronel Ulysses Araújo; o delegado-geral da Polícia Civil, José Henrique Maciel; e a procuradora-geral do Ministério Público, Kátia Rejane; e familiares dos homenageados.

