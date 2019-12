Gladson entrega viaturas e equipamentos para segurança pública no Juruá

Nelson Liano

Durante solenidade na Praça Orleir Cameli, no centro de Cruzeiro do Sul, nesta sexta, 29, o governador Gladson Cameli entregou 12 viaturas equipadas. Além de detectores de metal, sparks e rádios comunicadores para a melhoria das operações policiais na região do Juruá.

O governador ressaltou que é preciso garantir o direito de ir e vir da população. Por isso, afirmou que não vai medir esforços para conseguir recursos para aparelhar as forças policiais do estado.

“Isso aqui é a prova de que podemos passar segurança à nossa sociedade. Precisamos estar unidos pra vencermos os desafios. Tenho orgulho das nossas polícias. São verdadeiros heróis que nem sempre trabalham com as condições ideais. Mas vamos cada vez aparelhar melhor a segurança do Acre para que as nossas famílias tenham direito de ir e vir”, disse o governador.

Presente na solenidade o prefeito de Porto Walter, Zezinho Barbary, afirmou que em 23 anos de autonomia essa é primeira vez que chegará uma viatura nova para o município.

O Coronel Paulo César, secretário de Segurança, destacou que a melhoria do sistema de comunicação das polícias irá melhorar os recursos para combater o narconegócio.

“Não podemos nos submeter ao crime. É preciso garantir a segurança da população. Com essas viaturas e equipamentos poderemos mudar essa situação de medo na sociedade”, disse ele.

O presidente da Assembleia Legislativa do Acre (Aleac), Nicolau Júnior, parabenizou a nova gestão estadual afirmando que desde o começo tem se empenhado em resolver os problemas do Acre.

“Ter novas viaturas nos municípios do Juruá vai otimizar o trabalho das nossas forças de segurança. Isso dará mais tranquilidade às pessoas que trabalham e vivem na região,” destacou Nicolau.

“A prefeitura tem sido parceira da Polícia Militar e continuaremos essas ações juntando as forças. Assim levaremos esses benefícios à população. Nem o governo e nem a prefeitura podem fazer tudo sozinhos. Por isso a importância das nossas parcerias”, afirmou o vice prefeito de Cruzeiro do Sul, Zequinha Lima.

Fotos: Marcos Vicentti/Secom

A senadora Mailza Gomes e a procuradora-geral do Ministério Público Estadual, Kátia Rejane, também participaram da solenidade.

Depois da entrega, foi feita uma carreta com as novas viaturas pelos principais bairros de Cruzeiro do Sul.

