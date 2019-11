Governo do Acre injeta mais de R$ 264 milhões na economia com pagamento de servidores

Viviane Teixeira-Agencia

O Governo do Estado do Acre mantém o calendário e efetiva o pagamento dos servidores públicos ativos e inativos nesta sexta-feira, 29 de novembro. Desde o início no ano, o funcionalismo público vem recebendo no último dia útil de cada mês, sendo que nos meses de julho e agosto o governador Gladson Cameli antecipou o pagamento.

Com o pagamento de novembro, o Governo do Estado coloca em circulação mais de R$ 264 milhões.

O compromisso assumido por Cameli, em garantir que os servidores recebam em dia, foi reafirmado com o pagamento da metade do 13º salário. A primeira parcela deste ano foi depositada na conta do funcionalismo público no dia 26 de julho.

De acordo com os valores contabilizados pelas secretarias de Planejamento e Gestão e de Fazenda, somente com este adiantamento foi investido em torno de R$ 95 milhões. A segunda parcela estará disponível no dia 13 de dezembro.

Além disso, o governo quitou a dívida de R$ 63 milhões herdada da gestão anterior referente ao pagamento da metade do 13 º salário de 2018.

Os servidores podem acessar a versão digital do contracheque, por meio do site www.contracheque.ac.gov.br, ou pelo aplicativo disponível gratuitamente para sistema operacional Android. Nestes canais, os servidores podem obter ainda, informações sobre o calendário de pagamento, cédula C, dentre outras.

