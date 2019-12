Jacamim defende realização do programa Saúde Itinerante aos ribeirinhos

Da redação do senaonline.net

O vereador JACAMIM solicitou na sessão desta terça-feira, (10), que a Secretaria Municipal de Saúde possa disponibilizar ao parlamento mirim o planejamento das ações do programa a ser efetuado ás famílias ribeirinhas da região.

De acordo com o vereador, a meta é que o trabalho que foi realizado nas comunidades do rio macauã chegue também às famílias dos demais rios de nossa região. “Pedimos que a secretaria de saúde comece a planejar as ações para contemplar os moradores dos rios Iaco, Caeté, Purus. É preciso aproveitar a cheia dos rios para desenvolver essas ações, quem reside nos locais de difícil acesso necessitam destes benefícios”, comentou.

Jacamim também cobrou que o barco que leva os profissionais de saúde para estes itinerantes seja equipado e preparado para levar estas equipes, “Não concordo com as condições do transporte oferecido aos profissionais de saúde, eles são formados e necessitam ser valorizado, serem transportados em embarcações que propiciem a eles um percurso digno”. Cobrou.

Ainda na sua fala apresentou oficio ao Secretário de Obras do Município pedindo informações sobre a conclusão dos trabalhos na Rua Raul Tamburine, situada no Segundo Distrito da cidade. “Quero pedir que o secretário de Obras, nos informe quando é que os serviços na ponte do Igarapé Catiano serão concluídos. Destaco também que o trabalho feito com piçarra na Rua Manoel Firmino de Matos não foi de qualidade e quem vai padecer com isso são os moradores da referida localidade que precisam se deslocar constantemente para efetuarem suas atividades diárias”. Frisou.

Pediu também os serviços da Operação Tapa Buracos na estrada Mario Lobão que, segundo o parlamentar é de responsabilidade do poder público municipal e finalizou sua participação no grande expediente da sessão convidando os demais vereadores da casa para visitar as obras da Escola Modelo que está sendo construída no antigo terreno da CAGEACRE.

