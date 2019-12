Josandro Cavalcante e demais vereadores de Sena visitam o presidente do Tribunal de Justiça do Acre

Da redação do senaonline.net.

O vereador Josandro Cavalcante, o presidente da Câmara Municipal Alípio Gomes e os vereadores Ney Areal e Ronin Albuquerque estiveram participando de uma agenda em Rio Branco onde estiveram reunidos com o presidente do Tribunal de Justiça do Acre, desembargador Francisco Djalma Neri, momento em que foi reafirmado o compromisso e parceria institucional com o poder judiciário no que diz respeito às ações sociais do TJAC, entre elas as ações executadas com recursos do Fundo das Penas Pecuniárias.

Na ocasião foi apresentada também pelos parlamentares ao desembargador-presidente demandas relacionadas às atividades jurisdicionais prestadas pela Comarca de Sena Madureira no tocante ao aumento de servidores e Juízes no fórum de Sena Madureira e melhorias na questão ao atendimento ao publico.

Para o vereador Josandro Cavalcante este foi um momento de buscar e fortalecer as parcerias para garantir melhorias para o poder judiciário. “Ficamos felizes em participar desta agenda, estivemos aqui apresentando as demandas para melhorar as atividades jurisdicionais na comarca de nossa cidade. Estas ações serão de grande importância para garantir um serviço de excelência á população. Eu, particularmente saio daqui satisfeito com a acolhida e atenção que o Desembargador recebeu a mim e os demais parlamentares”. Mencionou Josandro Cavalcante.

