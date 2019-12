Josandro Cavalcante reivindica mutirão de cirurgias para Sena.

Da redação do senaonline.net

A agenda do Vereador Josandro Cavalcante na Capital Rio Branco com o governador Gladson Cameli na tarde desta última quarta-feira, tem rendido bons frutos para a população de Sena Madureira.

O parlamentar sempre muito bem relacionado com todos, esteve reunido na manhã de hoje com o Secretário Estadual de Saúde, Alisson Bestene, quando novamente reivindicou a volta do mutirão de cirurgias para Sena Madureira e, o envio de um ortopedista a cada 15 dias para atender a grande demanda existente em nossa cidade.

Josandro, lembrou ao Secretário que em outra época o ortopedista Dr. Godinho realizava esse atendimento em Sena e aliviava por demais a imensa demanda existente.

Sensível à situação, Alisson Bestene garantiu ao Vereador que já irá autorizar a Secretária de Assistência à Saúde o envio de um especialista na área para a cada 15 dias atender no hospital João Câncio Fernandes.

Muito contente com a agenda realizada, Josandro afirmou à nossa redação: “eu apoiei o governador Gladson pra ajudar minha cidade, e eu só fui atrás daquilo que entendo ser necessário para o nosso povo”, finalizou.

