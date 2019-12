Josandro pede explicações sobre pagamento dos profissionais de saúde

Da redação do senaonline.net

O Vereador Josandro Cavalcante, esteve cobrando na sessão desta terça-feira (10), na tribuna da Câmara Municipal providências com relação ao pagamento dos profissionais da saúde que vem acontecendo de forma desigual. Josandro ressaltou que além dos atrasos de salários dos servidores públicos, agora os profissionais de saúde estão sendo constrangidos com esta forma desigual de pagamento. “Quero aqui pedir a intervenção dos demais pares desta casa com relação a esta situação, os enfermeiros, técnicos, auxiliares de saúde bucal, técnicos em saúde e outros profissionais do quadro efetivo da saúde estão recebendo seus salários bem depois dos prestadores de serviço. Isso precisa ser esclarecido, se são servidores efetivos ou não, todos trabalham na mesma área e merecem receber seus salários no mesmo dia. Não é justo um receber e o outro ficar de fora, isso pra mim não tem justificativa, precisamos de uma resposta concreta do executivo e vamos reivindicar e fiscalizar esta situação já que a folha de saúde é a mesma, todos precisam receber na mesma data.” Disse.

Ainda na tribuna Josandro encaminhou oficio ao setor financeiro da prefeitura pedindo explicações sobre qual é o motivo que vem impedindo o executivo de pagar os prestadores e servidores efetivos no mesmo dia, solicitando que estas informações sejam encaminhadas por escrito ao poder legislativo mirim para que seja repassada á categoria. “Estarei aguardando e cobrando uma resposta, quero destacar que o sindicato dos servidores públicos municipais precisa ser mais ativo e defender veemente á categoria.” Finalizou.

