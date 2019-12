PM apreende menor com arma em punho atacando rivais

Um menor de apenas 16 anos de idade, egresso do Instituto Sócio Educativo (ISE) a conhecida pousada do menor, acabou apreendido mais uma vez em flagrante delito ao portar uma espingarda transformada em escopeta, municiada.

O infrator é suspeito de integrar uma organização criminosa que estaria atacando outra facção rival, que atua no bairro da Pista em Manoel Urbano, neste sábado (14).

Segundo registro da PM, recebeu uma ligação via 190 dando conta de um possível conflito armado entre os feccionados e ao chegar no bairro da Pista visualizou o menor que portava a arma com a numeração raspada, sendo possível objeto de furto.

O menor não reagiu a ordem policial e foi conduzido a delegacia sob acusação de porte ilegal de arma de fogo e participação em organização criminosa. Outros dois suspeitos conseguiram fugir do cerco policial. Não houve registro de feridos nesse conflito.

Por Aldejane Pinto