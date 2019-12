Assessoria do 8° BPM

A Polícia Militar, por meio do 8° BPM, CPO II, apreendeu no Beco da Pastoral, Bairro da Pista, uma menor com aproximadamente, 81 gramas de pasta base cocaína.

Além disso foram apreendidos insumos comumente utilizados para pesar e embalar o entorpecente.