PM prende e apreende autores da tentativa de homicídio em flagrante delito.

Assessoria do 8° BPM

A Polícia Militar, por meio do 8° BPM, CPO II apreendeu e prendeu uma menor infratora e um maior de idade que atentaram contra a vida do nacional Tercivanio de Souza Miranda, no centro da cidade de Semana Madureira.

Na ocasião, os militares em menos de 01 hora já estavam com os infratores da lei detidos e realizando os procedimentos cabíveis.

Tão logo tomou conhecimento da ocorrência, a PM iniciou as buscas e logrou êxito. O maior de idade e a menor estão neste momento na Unidade de Segurança Pública aguardando o pronunciamento da justiça.