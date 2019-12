PM recupera motocicleta que havia sido roubada na estrada Mauro Lobão*

A Polícia Militar, por meio do 8° BPM, CPO II recebeu uma solicitação via 190 informando uma ocorrência de roubo com emprego de fogo, na estrada Mauro Lobão, Bairro 2° Distrito.

Na ocasião, alguém ligou para o mototaxi e simulou um corrida, sendo que na verdade o intuito seria realizar o roubo com objetivo de subtrair a motocicleta.