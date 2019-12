Precisando fazer cirurgia no útero, mulher pede ajuda à população de Sena

Por: Edinaldo Gomes

A dona de casa Maria Antônia Souza de Andrade, 45 anos de idade, moradora no Bairro Eugênio Areal, em Sena Madureira, está precisando da ajuda da população. Com problemas no útero, ela terá que fazer uma cirurgia particular o mais rápido possível.

Tendo como única fonte de renda o Bolsa Família, dona Maria Antônia estará promovendo no dia 30 deste um Bingo de duas novilhas para angariar recursos que serão empregados no procedimento.

Em entrevista cedida nesta manhã à Rádio Difusora de Sena, ela contou que sente muitas dores e praticamente não consegue fazer nada em casa. “Em dezembro do ano passado eu fiz uma consulta em Rio Branco e o médico me disse que eu tinha que fazer a cirurgia, mas minhas condições são poucas. Agora vejo que o problema se agravou, pois sinto fortes dores. Tem dias que a dor só passa quando me levam pro Hospital e me dão medicamentos fortes. Não tenho como pagar essa cirurgia, por isso, peço a ajuda das pessoas de bom coração”, comentou.

Comovido com a situação, o presidente do Bairro Niterói, Toim Apolinário, irá ajudar na realização do Bingo. “A cartela custa somente 10 reais. Conclamo a população de Sena Madureira que venha ajudar essa moradora”, frisou.

Dona Maria Antônia tem um mioma no útero, proveniente, segundo boletim médico, do Papiloma Vírus Humano (HPV).

