Presidente do Senado garante apoio a construção de nova rodovia com o Peru e ponte de Rodrigues Alves

Durante visita ao Vale do Juruá, o senador e presidente do Senado, Davi Alcolumbre, assegurou nesta quinta-feira, 5, apoio irrestrito para o desenvolvimento da segunda região mais populosa do Acre. O parlamentar amapaense demonstrou entusiasmo com a nova ligação terrestre com o Peru e a construção da ponte sobre o rio Juruá, em Rodrigues Alves. Ele enfatizou ainda que a União precisa criar mais oportunidades que proporcionem o progresso dos estados da região Norte.

“Sentimos a carência do ponto de vista do Estado brasileiro de promover o desenvolvimento da Amazônia e da integração desta região com o Peru. Eu fiz questão de vir aqui prestigiar os parlamentares, abraçar o governador Gladson Cameli e nos comprometer e em nome do congresso brasileiro com as obras estruturantes no Acre. A bancada acreana e o governador Gladson têm a consciência da sua obrigação com o país. Portanto, o Brasil tem que ter a compreensão das necessidades do Acre”, enfatizou.

Alcolumbre confirmou também a destinação de R$ 7 milhões do orçamento federal para dar continuidade ao projeto da futura ligação rodoviária entre Cruzeiro do Sul e a cidade peruana de Pucallpa, no departamento de Ucayali. A partir da viabilidade, o presidente do Senado falou com bastante expectativa sobre o início das obras, previsto para 2021. Cerca de 200 quilômetros separam as duas localidades. Com essa barreira rompida, a tão sonhada integração com o norte peruano é tida com grande expectativa de desenvolvimento para toda a região do Vale do Juruá.

Sobre a ponte do rio Juruá, em Rodrigues Alves, foi pactuado um acordo assegurando a destinação de recursos federais para que o Departamento Nacional de Infraestrutura de Transportes (Dnit) possa realizar os estudos técnicos em 2020. Após isso, a bancada acreana, juntamente com Alcolumbre, comprometeu-se em unir esforços para garantir a verba para construção da estrutura que ligará o município a BR-364.Bastante confiante com a reação positiva da economia brasileira e das otimistas projeções de crescimento para 2020, Gladson Cameli agradeceu a presença de Davi Alcolumbre no Acre e enfatizou que seu governo tem somado esforços para iniciar a tão sonhada integração comercial com o Peru a partir do Vale do Juruá.

“A nossa política comercial tem tudo a ver com a política do governo federal, que é a geração de emprego, diminuir a burocracia e a presença do presidente do Senado é a prova de um compromisso dele com o desenvolvimento do nosso estado. A nossa equipe já está pronta para fazer os projetos necessários para que essa integração aconteça o quanto antes. Nossa economia cresceu praticamente 1% e a previsão para o ano que vem é de 2,2% para cima. Se com todas as dificuldades já fizemos o que fizemos, imagina no próximo ano com uma economia forte”, pontuou Cameli.

Para o senador Marcio Bittar, articulador da visita do presidente do Senado ao estado, o Acre não pode mais perder tempo em relação ao desenvolvimento. Segundo o parlamentar, o ambiente está favorável e o próprio presidente Jair Bolsonaro demonstrou publicamente que o governo brasileiro tem interesse nesta ligação com o Peru e o oceano Pacífico.

“Um ministro peruano disse certa vez que eles têm os portos, mas não temos escalas. Vocês [o Brasil] têm escala, mas não tem os portos. Bastar olhar o mapa e vemos que essa saída nos coloca na beira da costa oeste americana, a região mais rica dos Estados Unidos, na costa asiática e com a Austrália. Estamos falando do maior mercado econômico do planeta e quero dizer que não podemos mais aceitar que sejamos a região mais pobre do Brasil”, argumentou.

Luís Cunha, presidente da Associação Comercial do Alto Juruá, destacou que por ser um morador da Amazônia, o senador Davi Alcolumbre conhece de perto a realidade da região e a garantia formal de apoio aos projetos de desenvolvimento e intercâmbio comercial é um importante passo para as futuras relações bilaterais com o Peru.

“Receber a visita do presidente do Senado é muito importante por ele ser um amazônida e conhecer a nossa realidade. É importante também essa visita ao Acre para conhecer a nossa situação já garantindo apoio para as nossas demandas, que é essa integração regional rodoviária com o Peru e a construção da ponte em Rodrigues Alves”, disse.

A visita de Alcolumbre foi acompanhada ainda pelo vice-governador, Major Rocha; da senadora Mailza Gomes; do prefeito de Cruzeiro do Sul, Ilderlei Cordeiro; do presidente da Assembleia Legislativa do Acre, deputado Nicolau Júnior; do secretário de Estado de Infraestrutura e do Desenvolvimento Urbano, Thiago Caetano; e demais autoridades locais.

