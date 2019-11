PSDB irá oficializar neste sábado, o nome de Toinha Vieira pré-candidata a prefeita de Sena

O Partido da Social Democracia Brasileira (PSDB) irá oficializar na noite do sábado que vem, 30 de novembro, o nome de Toinha Vieira como pré-candidata a prefeita de Sena Madureira.

O evento ocorrerá no Espaço Iris, a partir das 19 horas e contará com a presença de várias lideranças, dentre as quais o vice-governador, Major Rocha, a deputada federal Mara Rocha, o pré-candidato a prefeito de Rio Branco, Minoru Kimpara e outros. Na ocasião, o PSDB também apresentará os pré-candidatos ao cargo de vereador.

Ronaldo Duarte

