Rádio Difusora abre inscrições para a Corrida pedestre Frei Paolino

A Rádio Difusora de Sena Madureira iniciou nesta semana as inscrições para a corrida pedestre Frei Paolino 2019, marcada para ocorrer no dia 31 de dezembro, ou seja, no último dia do ano.

A corrida é para Homens e Mulheres, com uma premiação em dinheiro para os vencedores. Quem estiver interessado pode fazer a inscrição na própria Rádio, levando somente 01 quilo de alimento não perecível para ajudar no Projeto Natal Feliz, idealizado por Emanoel Araújo.

A premiação está distribuída da seguinte forma: 500 reais para o 1º lugar, 300 reais para o 2º e 200 reais para o 3º. Essa premiação é válida para os Homens e também para as Mulheres.

O Diretor-geral da Rádio Difusora de Sena Madureira, Edinaldo Gomes, disse que a expectativa é grande em torno da competição. “A corrida Frei Paolino já é uma tradição em Sena Madureira. Estamos celebrando algumas parcerias e temos certeza que vai transcorrer da melhor forma possível. A nossa equipe da Rádio está empenhada e otimista para mais essa edição. Aproveitamos para convidar os moradores a estarem participando da Frei Paolino”, comentou.

A grande largada se dará em frente á Rádio, às 4 horas da tarde do dia 31. Os competidores terão que vencer em torno de 8 quilômetros pelas Ruas de Sena Madureira.

O diretor financeiro da Rádio Difusora, Edimar Negreiros, esclareceu que a corrida é aberta ao público. “Inicialmente iriamos limitar apenas para os corredores de Sena Madureira, mas recebemos vários pedidos e vamos abrir inscrições também para moradores de outros municípios. A idade mínima para se inscrever é 16 anos”, destacou.

A corrida visa incentivar essa modalidade esportiva em Sena Madureira – o atletismo. Por outro lado, homenageia um dos padres mais queridos da História do Acre.

