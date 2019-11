Revalida deve ser votado hoje na Câmara dos Deputados

O deputado Alan Rick (DEM-AC) está confiante na votação ainda hoje do projeto de lei que prevê a realização semestral de exames de revalidação, divididos em duas etapas, dos diplomas de médicos formados no exterior. Depois de reunião no gabinete da presidência da Câmara, Alan Rick informou aos manifestantes que estavam no Salão Verde da Câmara que o projeto está com urgência e, portanto, tem prioridade de votação.

“Temos muita esperança que o projeto será votado hoje. Depende do quorum”, disse o deputado. Alan Rick é um dos autores do projeto de lei que prevê a realização semestral de exames de revalidação, divididos em duas etapas: uma é escrita, feita pela administração pública; e outra de habilidades clínicas, realizada pelas instituições de ensino superior públicas e privadas que aderirem voluntariamente ao Revalida.

A Medida Provisória que cria o Programa Médicos pelo Brasil e estabelece o processo de Revalida duas vezes por ano e a continuidade do Programa Mais Médicos também está na pauta de votação da Câmara. A proposta também é defendida por Alan Rick. A MP visa criar uma carreira de Estado para os médicos no SUS.

Denúncias

Alan Rick voltou a rebater as denúncias veiculadas no jornal “Folha de S. Paulo” de que teria se beneficiado de verbas irregulares na sua campanha à reeleição, em 2018, para a Câmara dos Deputados. Segundo o deputado, os recursos usados na sua campanha estão todos dentro da lei e aprovados na prestação de contas entregue à Justiça Eleitoral.

Ele explicou ainda que a votação na candidata e policial militar Sônia de Fátima Silva Alves foi baixa por uma série de fatores. Além de passar por problemas de saúde, ela teve problemas com a impressão do material de campanha. A maior parte de seu material foi distribuída com o número errado, ocasionando grave prejuízo para sua votação.

Alan Rick afirmou também que é “alvo de uma campanha sórdida de difamação”. “Sou um político ficha limpa, tenho uma trajetória pautada no trabalho e pontuada por valores cristãos. Essas denúncias não têm cabimento. São mentirosas! São fantasiosas! Tenho certeza que minha lisura e idoneidade ficarão comprovadas”, disse o deputado.

