Rio Acre ultrapassa nível de alerta e está apenas 22 centímetros da cota de transbordamento

O nível do Rio Acre na capital acreana continua preocupando depois de ter aumento durante o final de semana.

Segundo a medição realizada pela Defesa Civil na manhã desta segunda-feira, 23, o nível do manancial às 6 horas era de 13,78m. O nível significa que o Rio Acre está 28 centímetros acima da cota de alerta (13,50m) e apenas 22 centímetros da cota de transbordamento (14m) que é quando começa a atingir as primeiras casas nos bairros mais baixos da cidade.

A previsão, segundo o Major Falcão do Corpo de Bombeiros, é que o Rio Acre continue enchendo nas próximas horas. “É o cenário para as próximas horas, já que temos enchente no Riozinho do Rola, que é o principal afluente do Rio Acre para Rio Branco. Há vazante de mais de um metro em Assis Brasil. Mas, mesmo assim acreditamos que possa estabilizar um pouco”.

