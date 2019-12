Sena Madureira tem mais de 25 mil eleitores, aponta TRE

Edinaldo Gomes, para o Senaonline.net

Um levantamento divulgado nesta semana pelo Tribunal Regional Eleitoral (TRE), revelou que Sena Madureira tem atualmente 25.374 eleitores aptos a irem ás urnas nas eleições do ano que vem. Esse quantitativo mantém o município como o terceiro maior colégio eleitoral do Acre, perdendo somente para Rio Branco e Cruzeiro do Sul.

Já em Manoel Urbano, o eleitorado é de 6.196 e em Santa Rosa do Purus existem 3.088 eleitores.

Em Sena, esse número poderia ser maior, porém, muitos títulos foram cancelados após o cadastramento biométrico. “O eleitor que não fez a biometria está com o título cancelado, mas ainda pode regularizar sua situação, basta procurar o Fórum Eleitoral. Estando com essa pendência, além de não poder votar, a pessoa ainda sofre outras consequências”, alertou Beatriz Pacífico, chefe do Fórum Eleitoral da 3ª zona.

É importante alertar a comunidade que a partir do dia 20 deste mês começa o recesso da Justiça. Sendo assim, o Fórum Eleitoral da 3ª zona estará funcionando em regime de plantão, com funcionamento até o meio-dia.

Deixe seu comentário

comentários