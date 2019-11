Vereador JACAMIM diz que feirantes estão sem água e cobra normalidade no abastecimento.  

O vereador Jacamim, ao fazer uso da palavra na sessão desta terça-feira (26), solicitou na tribuna que o executivo por meio da secretaria de urbanismo venha garantir o abastecimento de água aos feirantes e comerciantes da Feira Livre dos Colonos. “Fui informado que as pessoas que trabalham diariamente na Feira estão sem receber o abastecimento de água e isso vem prejudicando o bom andamento das vendas e limpeza no local. Apresento nesta tribuna um oficio ao secretário de Urbanismo solicitando que este possa normalizar o abastecimento na feira.” Reivindicou.

Ao longo de sua fala Jacamim apresentou oficio, pedindo que sejam feitos os serviços de melhoramento em boa parte da Rua Augusto Vasconcelos e na Rua Piauí nas proximidades do Quartel do Corpo de Bombeiros que se encontram em condições precárias. “Quem residem nestas ruas estão enfrentando dificuldades para transitar por elas. Quando chove a situação fica ainda pior. É preciso que haja uma atenção especial do executivo para garantir o melhoramento nestas vias. Os serviços de melhoramento nas ruas da cidade precisam ser intensificados. Meu papel é fiscalizar é eu vou continuar fiscalizando”. Concluiu.

JACAMIM destacou que esteve em Rio Branco participando de uma agenda no Departamento de Estradas e Rodagens do Acre (DERACRE),momento em que esteve tratando sobre os trabalhos melhoramento nos ramais, balsa do caeté dentre outros assuntos. finalizou sua participação na tribuna frisando que várias vezes pediu os trabalhos de melhorias na estrada Mario Lobão, onde foi informado que estes serviços são de responsabilidade do poder público municipal e não do Estado.

